Gürsel Tekin'le kamera karşısına geçtikten saatler sonra... Hasan Babacan heyetten çekiliyor

Mahkeme Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti.

Özgür Özel karara uymayacaklarını söylerken Gürsel Tekin, heyetle beraber ilk kez bugün kamera karşısına geçmişti.

"CHP adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bizim görevimiz, bu davaları geride bırakıp partiyi yeniden mücadele zeminine taşımaktır" açıklamasını yapan ve heyetteki isimleri tanıtan Tekin saatler sonra şok yaşadı.

ÖZGÜR ÇELİK'LE GÖRÜŞTÜ HEYETTEN ÇEKİLDİ

Hasan Babacan heyetten çekildi.

Babacan'ın görevden alınan Özgür Çelik'i ziyaretinin ardından kararı aldığı öğrenilirken görüşme sonrası Çelik şu ifadeleri kaydetmişti:

"Sayın Hasan Babacan il binamızda ziyaretimize geldi. Kendisiyle CHP'nin geçmişini, bugününü, geleceğini konuştuk. Kendisi kamuoyuyla değerlendirmelerini paylaşacaktır"

Tekin ise Babacan'ı tanıtırken şu ifadeleri kullanmıştı:

Hem beraber biz il başkan yardımcılığı yaptık hem de partimizin en zor döneminde ilçe başkanlığı yaptı.