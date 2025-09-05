Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gürsel Tekin'le kamera karşısına geçtikten saatler sonra... Hasan Babacan heyetten çekiliyor

Gürsel Tekin'le kamera karşısına geçtikten saatler sonra... Hasan Babacan heyetten çekiliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şaibeli kurultay davası öncesi CHP İstanbul İl Başkanlığı'na getirilen 'çağrı heyetin'deki isimlerden Hasan Babacan heyetten çekildi.

Mahkeme Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti. 

Özgür Özel karara uymayacaklarını söylerken Gürsel Tekin, heyetle beraber ilk kez bugün kamera karşısına geçmişti. 

Gürsel Tekin'le kamera karşısına geçtikten saatler sonra... Hasan Babacan heyetten çekiliyor - 1. Resim

"CHP adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bizim görevimiz, bu davaları geride bırakıp partiyi yeniden mücadele zeminine taşımaktır" açıklamasını yapan ve heyetteki isimleri tanıtan Tekin saatler sonra şok yaşadı. 

ÖZGÜR ÇELİK'LE GÖRÜŞTÜ HEYETTEN ÇEKİLDİ

Hasan Babacan heyetten çekildi.

Babacan'ın görevden alınan Özgür Çelik'i ziyaretinin ardından kararı aldığı öğrenilirken görüşme sonrası Çelik şu ifadeleri kaydetmişti:

"Sayın Hasan Babacan il binamızda ziyaretimize geldi. Kendisiyle CHP'nin geçmişini, bugününü, geleceğini konuştuk. Kendisi kamuoyuyla değerlendirmelerini paylaşacaktır"

Tekin ise Babacan'ı tanıtırken şu ifadeleri kullanmıştı:

Hem beraber biz il başkan yardımcılığı yaptık hem de partimizin en zor döneminde ilçe başkanlığı yaptı. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD’nin en seçkin komandoları Kuzey Koreli sivilleri vurdu!Ukrayna Fransa maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Boğazı kesilerek öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a son veda! Gözyaşları sel oldu - GündemBoğazı kesilerek öldürülen savcıya son vedaAvrupa'nın kalbine unutulmaz yolculuk! Uraloğlu İstanbul-Paris tren seferinin detaylarını açıkladı - Gündemİstanbul'dan Avrupa'nın kalbine tren yolculuğu!İstanbul'da karavan kararı! Artık her buldukları yere park edemeyecekler - GündemArtık her buldukları yere park edemeyeceklerYalan habere geçit yok! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama - GündemYalan habere geçit yok! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklamaVahşice katledilen Melisa ve Umutcan'ın katili yargılanıyor! Anne Şimşek'ten idam çağrısı - GündemMelisa ve Umutcan'ın katili yargılanıyorTürkiye'nin 100 yıllık hayali! Altay Tankı'nın seri üretimi ilk kez görüntülendi - GündemAltay'ın seri üretimi ilk kez görüntülendi
Sonraki Haber Yükleniyor...