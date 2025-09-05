Hasan Babacan'ın ardından Müjdat Gürbüz de CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminden çekildi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi'nde yetkisizlik ve usulsüzlük yapıldığına dair devam eden davada 2 Eylül Salı günü ara karar açıklandı.

Ara kararda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Kararda, Çelik ve yönetiminin yerine CHP'li Gürsel Tekin başkanlığındaki 5 kişiden oluşan Geçici Kurul'un atanmasına hükmedildiği belirtildi.

CHP İstanbul il kongresinin iptal edilmesinin ardından il başkanlığına mahkeme kararıyla Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan 4 kişilik heyet getirilmişti.

CHP İstanbul İl Yönetimi'nde Çağrı Heyetine atanan Hasan Babacan çekilme kararı aldı.

Mahkeme tarafından atanan Müjdat Gürbüz de CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminden çekildi.

Oluşturulan heyette Gürsel Tekin, Zeki Şen ve Erkan Narsap kaldı.

GÜRBÜZ'DEN AÇIKLAMA

Gürbüz, “Hiç kimsenin baskısı olmadan, YSK kararını açıklamadan bu kararı aldım. CHP’nin üst kimliği bütün kişiliklerden üstündür. Bizde biat kültürü yoktur. Hür kararımla açıklanan çağrı heyetinden affımı istedim. Ayrılıyorum.” ifadelerini kullandı.