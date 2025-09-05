Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MGM, AKOM ve Valilik saat vererek uyardı: İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak

MGM, AKOM ve Valilik saat vererek uyardı: İstanbul’da kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak

MGM, AKOM ve Valilik saat vererek uyardı: İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak
İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Meteoroloji, Valilik ve AKOM art arda uyarılar yaparak sel, su baskını, dolu ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı. Kent genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İstanbul için sağanak yağış uyarıları art arda geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için sağanak yağış beklendiğini açıkladı. MGM'nin ardından İstanbul Valiliği, AKOM ve İBB de Cumartesi günü İstanbul'da etkili olacak sağanak yağış ve fırtına için saat vererek vatandaşlara uyarıda bulundu. İşte İstanbul ve diğer illerde beklenen hava durumu...

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinde Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik), Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ VATANDAŞLARI UYARDI

MGM'nin açıklamasının ardından İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak vatandaşlara uyarıda bulundu. Valilik, "Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un Anadolu yakasında başlaması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde görüleceği tahmin edilmektedir.

Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenmektedir. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklamasını yaptı.

AKOM’DAN İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

AKOM verilerine göre, İstanbul’da Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı hava etkili olacak. Kent genelinde sıcaklıkların 30 derecenin altına düşmesi, gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte kısa süreli kuvvetli yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

AKOM’un haftalık tahmin raporuna göre:

Pazar ve hafta ortasında hava parçalı bulutlu geçmesi beklenirken Perşembe günü yeniden gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

