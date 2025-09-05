Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altın yatırımcısı dört köşe oldu! Borsada mart sonrası en sert haftalık kayıp

Altın yatırımcısı dört köşe oldu! Borsada mart sonrası en sert haftalık kayıp

Güncelleme:
Altın yatırımcısı dört köşe oldu! Borsada mart sonrası en sert haftalık kayıp
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP İstanbul Kongresinin iptali ve ağustos enflasyonunun yüksek gelmesi bu hafta piyasada risk iştahını düşürdü. BİST 100 endeksi haftalık bazda %-4,95 geriledi ve 10.729 puandan kapanış yaptı. Böylece mart sonrası en sert düşüş yaşandı. Öte yandan ABD’de zayıf gelen istihdam verileri ile birlikte FED’den 3 faiz indirimi fiyatlanmaya başladı. Gram altın bu hafta %4,25 prim yaptı. Bugün 4.770 TL’nin üzerine çıkan gram fiyatı aynı zamanda rekor tazeledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda oldukça sert hareketlerin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %-4,95 değer kaybetti ve 10.729 puandan kapanış yaptı. CHP İstanbul Kongresinin iptali ve ağustos enflasyon verisinin yüksek gelmesi, borsada risk iştahını düşürdü. Piyasalarda 11 Eylül TCMB faiz kararı ve 15 Eylül CHP kurultay Davası bekleniyor.

Altın yatırımcısı dört köşe oldu! Borsada mart sonrası en sert haftalık kayıp - 1. Resim

PAZARTESİ OVP AÇIKLANACAK

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, hafta başından bu yana makroekonomik veriler ve siyasi gelişmelerin, piyasalardaki fiyatlama davranışları üzerinde belirleyici olduğu vurgulandı. 8 Eylül'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanacak 2026-2028 Orta Vadeli Programın da, gelecek hafta yakından takip edileceği aktarıldı.

Altın yatırımcısı dört köşe oldu! Borsada mart sonrası en sert haftalık kayıp - 2. Resim

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Yapı Kredi tarafından yapılan değerlendirmede ise, “11.605’te oluşan zirvenin ardından, borsada kısa vadeli düşüş trendi hâkim oluyor. 11.250’deki destek noktasının kırılmasıyla onaylanan aşağı hareketin, 10.600 desteği üzerinde tutunma çabası gözlemleniyor. İlk etapta 10.600 desteğini koruma çabasında hareketlenecek olan piyasada, yukarı ataklarda 10.900-11.250 seviyeleri önemli direnç olarak öne çıkıyor” denilerek, 10.600 altındaki muhtemel hareketlerde ise endekste 10.500 ve 10.250 risklerine dikkat çekildi.

Altın yatırımcısı dört köşe oldu! Borsada mart sonrası en sert haftalık kayıp - 3. Resim

ABD’DE “İSTİHDAM” ŞOKU

Küresel piyasalara bakıldığında ise ABD’de istihdamdan zayıf sinyaller gelmeye devam ediyor. Dün haftalık işsizlik maaşı başvurularının yüksek gelmesi ve özel sektör istihdamının da beklentileri karşılamamasının ardından, bugün de tarım dışı istihdam verisi tahminlerin altında kaldı. ABD’de tarım dışı istihdam ağustosta 75 bin beklentiye karşılık sadece 22 bin kişilik artış kaydetti. İşsizlik oranı da %4,2’den %4,3 yükseldi.

Altın yatırımcısı dört köşe oldu! Borsada mart sonrası en sert haftalık kayıp - 4. Resim

ALTINDAN “YENİ REKOR”

Bu verinin ardından FED’de bu yıl gerçekleştireceği eylül, ekim ve aralık toplantılarının tamamında 25’er baz puanlık faiz indirimi öngörüsü ağırlıklı olarak fiyatlanmaya başladı.

Faizlerde “daha fazla düşüş beklentisi” altın fiyatlarında yükselişi hızlandırdı. Ons altın 3.598 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. İç piyasada gram altın fiyatı da 4.772 TL ile rekor tazeledi.

Akşam saatlerinde 4.755 TL civarında denge arayışı sürerken; bu hafta gram altın %4,25 civarında prim yaparak yatırımcısını sevindirdi. Ons altın %4 primle son 15 haftanın en hızlı yükselişini gerçekleştirdi.

