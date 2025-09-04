Borsada toparlanma çabası! BİST 100 günü yükselişle tamamladı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, siyasi gelişmeler ve beklenti üstü gelen enflasyon verilerinin ardından, salı ve çarşamba günü sert düşüşlere maruz kalmıştı.

Bugünkü işlemlerde ise borsada tepki çabası öne çıktı. BİST 100 endeksi %0,85 primle 10.829 puandan kapanış yaptı. Dünkü işlemlerde sert düşen bankacılık endeksinde, bugün %2,5’i aşan prim yaşandı. Sınai endeks %0,75 ve hizmetler endeksi ise %0,65’e yakın yükseliş kaydetti.

REZERVLERDE YENİ REKOR

Bugün açıklanan haftalık para piyasası verilerine göre;

-Merkez Bankasının (TCMB) brüt rezervleri 29 Ağustos ile sona eren haftada 178,4 milyar dolara yükseldi ve yeni rekor seviyeye ulaştı.

-Yabancı yatırımcılar aynı haftada 139,6 milyon dolarlık net hisse satışı gerçekleştirirken, 763,3 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı.

DÖVİZ HESAPLARINDA SERT DÜŞÜŞ

-Yerli yatırımcının döviz mevduatlarında 4 milyar 49 milyon dolarlık düşüş yaşandı. 11 Temmuz’dan bu yana döviz hesaplarında en yüksek çözülme yaşandı. Son durumda toplam DTH büyüklüğü 193 milyar 346 milyon dolar oldu.

KKM’DE GERİLEME SÜRÜYOR

-Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat Hesapları (KKM) 29 milyar 828 milyon TL geriledi ve son bakiye 397 milyar 297 milyon TL oldu.

-Öte yandan bugün TÜİK tarafından mevsim etkisinden arındırılmış aylık enflasyon rakamı da açıklandı. Temmuz ayında yüzde 2,64 seviyesinde gerçekleşen bu veri, ağustosta ılımlı bir düşüşle yüzde 2,47 oldu.