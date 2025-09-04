İlk yarıda 7,46 milyar TL kâr! Turkcell için 15 kurumdan hedef fiyat

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’un büyük şirketlerinden Turkcell (TCEEL) bu yılın ilk yarısında 7,46 milyar TL net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre net kârda %-4,0 gibi sınırlı bir gerileme yaşandı. Bu dönemde satışlar %13 artışla 103,86 milyar TL’ye ve brüt kâr ise %37 yükselişle 28,88 milyar TL’ye çıktı.

Şirket, 2025 ilk yarı finansal sonuçlarına göre 43,5 milyon aboneyle mobilde liderliğini korudu. Sadece ikinci çeyrekte 816 bin yeni aboneye ulaşan TCELL, böylece son 5,5 yılın en yüksek faturalı mobil abone kazanımını da elde etti.

İlgili Haber 2 günlük türbülansta en çok düşen 10 hisse! 3 sektör dikkat çekiyor

TCELL HİSSE FİYATI

-TCELL hissesi 3 Eylül işlemlerinde 90,65 TL’den kapanış yaptı.

-Hisse fiyatında son bir yılda %-4,08 değer kaybı yaşandı.

-Son kapanış itibarıyla F/K oranı 8,59 ve PD/DD oranı 0,91 oldu.

-Şirketin piyasa değeri ise 199,43 milyar lira olarak gerçekleşti.

-TCELL son 1 yıllık süreçte en düşük 80,85 TL ve en yüksek 111.40 TL’yi test etti.

TCELL HİSSE HEDEF FİYAT 2025

Bilançonun açıklanmasının ardından Turkcell (TCELL) hissesi için 15 aracı kurumdan gelecek 12 aylık dönem için hedef fiyat raporu geldi. Bu raporlarda öngörülen hedef fiyatlar şöyle sıralanıyor:

-Deniz Yatırım: 201,00 TL

-İntegral Yatırım: 176,00 TL

-Tera Yatırım: 162,60 TL

-GCM Yatırım: 162,47 TL

-Yapı Kredi Yatırım: 160,00

-Halk Yatırım: 159,66 TL

-Ziraat Yatırım: 158,50 TL

-İş Yatırım: 158,16 TL

-Vakıf Yatırım: 151,00 TL

-Oyak Yatırım: 140,00 TL

-Garanti Yatırım: 140,00 TL

-Gedik Yatırım: 139,78 TL

-Ak Yatırım: 138,80 TL

-Şeker Yatırım: 136,60 TL

-Bank Of America: 129,90 TL

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP’a yapılan bildirimler, gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporlarındaki bilgilerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.