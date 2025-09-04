2 günlük türbülansta en çok düşen 10 hisse! 3 sektör dikkat çekiyor

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da bu hafta haber ve veri akışından kaynaklanan önemli hareketler yaşanıyor. Salı günü CHP İstanbul İl Kongresinin mahkeme kararı ile iptal edilmesi ve çarşamba günü açıklanan ağustos enflasyon rakamlarının beklenti üzerinde gerçekleşmesi, borsada son haftalarda esen pozitif rüzgârı tersine çevirdi. Son iki günlük işlemlere bakıldığında BİST 100 endeksi %-4,81 geriledi ve 11.280 puandan 10.737 puana çekildi.

TCMB BEKLENTİLERİ

Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, “15 Eylül’deki CHP kurultay davası piyasanın odak noktasıydı. İl kongresinin iptal edilmesi, algıyı negatif bir noktaya getirdi. Diğer taraftan aylık %1,76 beklenen enflasyonun %2,04 ile beklenti üzeri gelmesi de piyasada ekstra bozulmaya yol açtı” dedi. Umut, bu gelişmelerle birlikte faiz indirimi sürecine yönelik temkinli yaklaşımın, bankacılık endeksi önderliğinde borsada baskıyı artırdığına dikkat çekti.

3 YABANCIDAN TAHMİN

Dün açıklanan enflasyon verisinin ardından ABD’li JP Morgan ve Morgan Stanley, 11 Eylül’deki TCMB PPK toplantısı için daha önce 300 baz puan olan indirim beklentisini 200 baz puana çekti. İngiliz Barclays ise rezervlerdeki hareketliliğin de önemli olduğunu aktararak, Merkez Bankasının 250 baz puanlık indirim yapabileceğini öngördü.

3 SEKTÖR DİKKAT ÇEKTİ

Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan değerlendirmede politika faizine yönelik daha önce %36 olarak öngörülen yıl sonu beklentisi, %37’ye revize edildi. TCMB’nin politika faizi %43 seviyesinde bulunuyor. Borsada yaşanan son düşüşte ise faize hassas bankacılık, gayrimenkul/çimento ve holding sektörü hisselerinde daha fazla düşüş dikkat çekti.

EN ÇOK DÜŞEN 10 HİSSE

2-3 Eylül işlemlerinde BİST 100 endeksi kapsamında en çok düşen 10 hisse şöyle sıralandı:

1-YKBNK: 29,24 TL (%-12,51)

2-AKBNK: 60,80 TL (%-12,14)

3-ISCTR: 13,11 TL (%-11,60)

4-EKGYO: 19,08 TL (%-9,92)

5-HALKB: 24,50 TL (%-9,59)

6-SAHOL: 86,10 TL (%-9,51)

7-TSKB: 13,15 TL (%-9,50)

8-AEFES: 15,45 TL (%-9,49)

9-OYAKC: 21,56 TL (%-9,11)

10-KCHOL: 167,90 TL (%-8,80)