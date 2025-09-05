ABD'de kritik veri açıklandı, altın rekor kırdı! Gram ve ons uçuyor

Altın fiyatları için kritik bir veri olan ABD tarım dışı istihdamı açıklandı. Ülkede tarım dışı istihdam geçtiğimiz ay 22 bin kişi artarken, bu rakam beklentilerin çok altında kaldı. Ekonomistlerin beklentisi artışın 75 bin olması yönündeydi. Verinin düşük gelmesi sonrası altında hareketlilik başladı.

VERİ SONRASI SERT YÜKSELİŞ

Gram altın güne 4.710 lira seviyelerinden, ons altın ise 3.550 dolar seviyelerinden başlamıştı. Veri öncesi gram ve ons yine bu seviyelerde hareket ediyordu. Ancak ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından altında sert bir yükseliş oldu.

GRAM VE ONSTAN YENİ REKOR

Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altın ise 3.568 dolarla rekor tazeledi. Saat 15.55 itibarıyla gram altın 4.747 liradan, ons altın ise 3.580 dolardan işlem görüyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın yıl içinde küresel ticaret endişeleri ve tarifeler, zayıflayan dolar ve jeopolitik risklerden destek bulmuştu. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisinin artması ve Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeler altının daha da yükselmesine neden oldu. ABD tarım dışı istihdamının da beklenenin altında gelmesi altındaki yükselişin hızlanmasını sağladı.