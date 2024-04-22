Bursa'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Beşik gibi sallanan Tokat'ta bir deprem daha: İşte ilk veriler...

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Beşik gibi sallanan Tokat'ta bir deprem daha: İşte ilk veriler...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 03.57'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Son depremin adresi ise Marmara oldu. AFAD'ın verilerine göre; Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 03.57'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7.02 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, depremi oldukça şiddetli hissettiklerini belirtirken, İstanbul'da yaşayan bazı vatandaşların da depremi hissettiği belirtildi.