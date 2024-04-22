Bursa'da 3.3 büyüklüğünde deprem
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 03.57'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Son depremin adresi ise Marmara oldu. AFAD'ın verilerine göre; Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 03.57'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7.02 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, depremi oldukça şiddetli hissettiklerini belirtirken, İstanbul'da yaşayan bazı vatandaşların da depremi hissettiği belirtildi.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi