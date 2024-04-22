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Bursa'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bursa&#039;da 3.3 büyüklüğünde deprem

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 03.57'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Son depremin adresi ise Marmara oldu. AFAD'ın verilerine göre; Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 03.57'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7.02 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, depremi oldukça şiddetli hissettiklerini belirtirken, İstanbul'da yaşayan bazı vatandaşların da depremi hissettiği belirtildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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