Bursa'da kontrolden çıkan araç zeytinliğe daldı! Ölü ve yaralılar var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Gemlik-Armutlu yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil zeytinliğe devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Gemlik-Armutlu yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki zeytinliğe devrildi. Kazayı görenler durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Sağlıkçılar Cihangir Gündağ isimli gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile alakalı soruşturma başlatılırken, Gündağ'ın anne ve babasının da Gemlik Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı