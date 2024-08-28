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Bursa'da kontrolden çıkan araç zeytinliğe daldı! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da kontrolden çıkan araç zeytinliğe daldı! Ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gemlik-Armutlu yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil zeytinliğe devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Gemlik-Armutlu yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki zeytinliğe devrildi. Kazayı görenler durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Bursa'da kontrolden çıkan araç zeytinliğe daldı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Sağlıkçılar Cihangir Gündağ isimli gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. 

Bursa'da kontrolden çıkan araç zeytinliğe daldı! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Kaza ile alakalı soruşturma başlatılırken, Gündağ'ın anne ve babasının da Gemlik Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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