Bursa'da kontrolden çıkan araç zeytinliğe daldı! Ölü ve yaralılar var

Gemlik-Armutlu yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil zeytinliğe devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Gemlik-Armutlu yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki zeytinliğe devrildi. Kazayı görenler durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

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ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Sağlıkçılar Cihangir Gündağ isimli gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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Kaza ile alakalı soruşturma başlatılırken, Gündağ'ın anne ve babasının da Gemlik Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.