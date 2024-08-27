Kayseri'de trafik kazası yapan Tofaş ortadan ikiye bölündü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tofaş marka otomobil ile seyir halinde olan sürücü, Kayseri'de karıştığı trafik kazasında hayatının şokunu yaşadı. Meydana gelen kazada Tofaş ikiye bölünürken, sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada; Tofaş marka aracın ikiye bölündüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tabya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; E.T. (21) idaresindeki 38 KC 330 plakalı otomobil ile B.K. (37) idaresindeki 06 MUT 20 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı.
TOFAŞ İKİYE BÖLÜNDÜ
Çarpışmanın şiddetiyle Tofaş marka araç ikiye bölünürken; araçların sürücüleri ile birlikte 06 MUT 20 plakalı araçta yolcu olarak bulunan D.G.(5) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.
Öte yandan; feci kazada Tofaş'ın iki bölündüğü anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı