Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kayseri'de trafik kazası yapan Tofaş ortadan ikiye bölündü

Kayseri'de trafik kazası yapan Tofaş ortadan ikiye bölündü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tofaş marka otomobil ile seyir halinde olan sürücü, Kayseri'de karıştığı trafik kazasında hayatının şokunu yaşadı. Meydana gelen kazada Tofaş ikiye bölünürken, sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada; Tofaş marka aracın ikiye bölündüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tabya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; E.T. (21) idaresindeki 38 KC 330 plakalı otomobil ile B.K. (37) idaresindeki 06 MUT 20 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı.

Kayseri'de trafik kazası yapan Tofaş ortadan ikiye bölündü - 1. Resim

TOFAŞ İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle Tofaş marka araç ikiye bölünürken; araçların sürücüleri ile birlikte 06 MUT 20 plakalı araçta yolcu olarak bulunan D.G.(5) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de trafik kazası yapan Tofaş ortadan ikiye bölündü - 2. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Öte yandan; feci kazada Tofaş'ın iki bölündüğü anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'de trafik kazası yapan Tofaş ortadan ikiye bölündü - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Başakşehir Avrupa'da tur peşinde! 56. sınavda rakip St. Patrick's AthleticSofyan Amrabat Fenerbahçe yolcusu! Görüşmeler başladı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gören hayret ediyor! Sivas'taki 'tek mezar' sırrını koruyor - GündemGören hayret ediyor! Sivas'taki 'tek mezar' sırrını koruyorİstanbul'da korkunç kaza! Tır, otobüsün üzerine devrildi - GündemTır, otobüsün üzerine devrildi! Çok sayıda yaralı varCumhuriyet'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki haberine yalanlama - GündemOlay habere jet yalanlamaTekirdağ'da karısını istemeden öldürdüğünü söyleyen zanlı intihar etmeye çalıştı - GündemTekirdağ'da karısını istemeden öldürdüğünü söyleyen zanlı intihar etmeye çalıştıYeşil pasaportun kapsamı genişletilecek mi? Bakan Bolat iddialara cevap verdi - GündemYeşil pasaport hakkındaki iddialara cevap! Genişleyecek mi?İstanbul sağanak yağışa teslim! Caddeler göle döndü, tramvay seferleri durduruldu - GündemCaddeler göle döndü, tramvay seferleri durduruldu
Sonraki Haber Yükleniyor...