Van'da düğün konvoyundaki arabalar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Van-Erciş karayolunda düğün konvoyundaki 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Van-Erciş-Muradiye yol ayrımında meydana geldi. Erciş istikametinden gelen düğün konvoyundaki 8 araç birbirine girdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

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8 YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.