Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Van'da düğün konvoyundaki arabalar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Van'da düğün konvoyundaki arabalar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van-Erciş karayolunda düğün konvoyundaki 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Van-Erciş-Muradiye yol ayrımında meydana geldi. Erciş istikametinden gelen düğün konvoyundaki 8 araç birbirine girdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Van'da düğün konvoyundaki arabalar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

8 YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.

Van'da düğün konvoyundaki arabalar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuzey Kore lideri Kim Joung-Un'dan yeni talimat: Orduyu yeni topçu silahları ile donatınMersin'de yaban keçisi avlayanlara ceza yağdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dükkanına otomobil daldı, kaza sonrası sürücüyle oturup çay içti - GündemDükkanına otomobil daldı, kaza sonrası sürücüyle oturup çayMersin'de yaban keçisi avlayanlara ceza yağdı - GündemBagajda parçalanmış halde bulunduİzmir'de paraşüt eğitmeninin gökyüzündeki evlilik teklifi olay oldu - GündemGökyüzünde olay teklif! Yüzük kutusu uçtuİyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu! İşte sağlık durumu - Gündemİyi Parti lideri Dervişoğlu ameliyat olduBursa'da dükkanına dalan otomobilin sürücüsüyle oturup çay içti - GündemOtomobil dükkanına daldı! Sürücüye bakın ne yaptı?100 yılda bir çiçek açan 'Agave' bitkisine Didim'de rastlandı! Koparmanın cezası 387 bin TL - GündemKoparmanın cezası 387 bin TL
Sonraki Haber Yükleniyor...