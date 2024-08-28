Van'da düğün konvoyundaki arabalar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Van-Erciş karayolunda düğün konvoyundaki 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, Van-Erciş-Muradiye yol ayrımında meydana geldi. Erciş istikametinden gelen düğün konvoyundaki 8 araç birbirine girdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
8 YARALI VAR
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı