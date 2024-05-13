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Bursa'da panik anları! Yanan otomobilin alevleri servise sıçradı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da panik anları! Yanan otomobilin alevleri servise sıçradı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da park halinde otomobil alev topuna döndü. Büyüyen alevler park halindeki başka bir servis aracına sıçrarken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Bursa'nın Gürsu ilçesi Zafer Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı.

Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Büyüyen alevler otomobilin hemen yanında bulunan servis aracına da  sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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