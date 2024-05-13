Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kütahya'da yangın faciası! 9 yaşındaki Büşra Nur canından oldu

Kütahya'da yangın faciası! 9 yaşındaki Büşra Nur canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kütahya&#039;da yangın faciası! 9 yaşındaki Büşra Nur canından oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kütahya'da iki katlı evde çıkan yangında ağır yaralanan 9 yaşındaki Büşra Nur Korkmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın  Altıntaş ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde iki katlı bir binanın üst katındaki dairede çıktı. Engin Korkmaz'a ait olan ev bir anda cayır cayır yangı. Komşular durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGININ ÇIKTIĞI ODADA KALAN KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Müdahaleye başlayan itfaiye ekipleri yangının çıktığı odada bulunan 9 yaşındaki Büşra Nur Korkmaz'ı yaralı halde çıkarttı. Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceme Şubesi ekipleri, yangının çıktığı odada çalışma yaptı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Firarilere 'ÇEMBER' darbesi! 4 bin 995 kişi gözaltında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Firarilere 'ÇEMBER' darbesi! 4 bin 995 kişi gözaltında - GündemFirarilere 'ÇEMBER' darbesi! 4 bin 995 kişi gözaltındaYa Çatalca Jandarmada FETÖ var ya da birileri tezgâh peşinde - GündemYa Çatalca Jandarmada FETÖ var ya da birileri tezgâh peşindeİstanbul'da korkunç infaz! Alışverişe çıkan karı kocaya kurşun yağdırdılar - Gündemİstanbul'da korkunç infaz! Alışverişe çıkan karı kocaya kurşun yağdırdılarBaşakşehir'de acı olay! Gölete giren 2 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı - GündemBaşakşehir'de acı olay!Türkiye bunlarla mı normalleşecek Taha? - GündemTürkiye bunlarla mı normalleşecek Taha?Tokat'ta can pazarı! Arabalar kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var - GündemTokat'ta can pazarı! Arabalar kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...