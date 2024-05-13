Kütahya'da yangın faciası! 9 yaşındaki Büşra Nur canından oldu

Kütahya'da iki katlı evde çıkan yangında ağır yaralanan 9 yaşındaki Büşra Nur Korkmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın Altıntaş ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde iki katlı bir binanın üst katındaki dairede çıktı. Engin Korkmaz'a ait olan ev bir anda cayır cayır yangı. Komşular durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGININ ÇIKTIĞI ODADA KALAN KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Müdahaleye başlayan itfaiye ekipleri yangının çıktığı odada bulunan 9 yaşındaki Büşra Nur Korkmaz'ı yaralı halde çıkarttı. Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceme Şubesi ekipleri, yangının çıktığı odada çalışma yaptı.