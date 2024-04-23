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Bursa'da sıcak saatler! Annesine bağıran babasını bıçaklayarak hastanelik etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen silahlı-bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç, annesine bağıran babasını bıçakla yaraladı.

Olay saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün Cumhuriyet Mahallesi'nde Latife Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. Baba Abdullah Ç. (42), eşi Çiğdem Ç. (38) ile evde tartışma başladı. Çiftin 16 yaşındaki oğlu Baran Ç., ise babasına kızmaya başladı. Karı kocanın kavgası bir anda baba oğul kavgasına döndü.

Bursa'da sıcak saatler! Annesine bağıran babasını bıçaklayarak hastanelik etti - 1. Resim

HAVAYA ATEŞ AÇTI,  ORTALIK KARIŞTI

Öfkeli genç mutfaktan aldığı bıçağı babasına saplamaya başladı. Abdullah Ç. göğsünden ve bacağından yaraladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı adama müdahale etmek isteyen sağlıkçılar da dehşeti yaşadı. Kavga sokağa taştı,  Baran Ç. daha sonra havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı. 

Bursa'da sıcak saatler! Annesine bağıran babasını bıçaklayarak hastanelik etti - 2. Resim

YARALI BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahaleyi polis eşliğinde yaptı. Yaralı baba Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kaçan oğlu arıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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