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Bursa'da ortalığı birbirine katan olay! Güne silah sesleriyle uyandılar: Polis kaçan şüphelileri arıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa&#039;da ortalığı birbirine katan olay! Güne silah sesleriyle uyandılar: Polis kaçan şüphelileri arıyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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Sabaha karşı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çarşı içinde meydana gelen olayda park halindeki bir otomobilden, aynı bölgeye gelen bir başka otomobile doğru silahla ateş edildi. Araçların ikisinin de olay yerinden uzaklaştığı olay sonrasında bölgedeki bir kafe ile ayakkabıcı dükkanının camlarına kurşun isabet etti.

Bursa Orhangazi’de meydanda Horhor Caddesi kavşağında Tozkoparan Caddesi girişine gelerek park eden bir otomobile karşı köşede park halindeki bir başka otomobilden inen şahıs silahla ateş etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken silahlı saldırı sonrasında her iki araç da olay yerinden hızla uzaklaştı. Silahtan çıkan mermiler ise bölgedeki bir kafe ile yanında bulunan ayakkabı dükkanına isabet etti.

Polis olay yeri inceleme ekipleri mermi isabet eden iki işyerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak olay yerinden kaçan şahısları bulmak için çalışma başlattı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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