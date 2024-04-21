Hamile köpeği silahla vurdular! Bacağı ve kuyruğu ampute edildi

Bartın'da, hamile olan sahipsiz bir köpek silahla vuruldu. Yaralı halde doğum yapan köpek acil operasyonla kurtarıldı. Sağ arka bacağıyla kuyruğu ampute edilen köpeğin yavrularından biri öldü.

Bartın'ın Mugada sahilinde yaralı haldeki sahipsiz köpek ile 5 yavrusunu gören Seda Mercan, anne ve yavrularını özel veteriner kliniğine götürdü. Buradaki kontrollerde, omurilik ve ayaklarında çok sayıda saçma tespit edilen anne köpeğin vurulduktan sonra doğum yaptığı anlaşıldı.

BACAĞI İLE KUYRUĞU AMPUTE EDİLDİ

Bartın'daki klinikte yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından saçmalar çıkarıldı. Bir hafta fizik tedavi uygulanmasına rağmen bir bacağı felç kalan köpeğin, sağ arka bacağı ile kuyruğu ampute edildi.

Yavrularından birini kaybeden anne köpeğin lazer yöntemi ve yürütme egzersizleriyle tedavisi sürüyor.

OMURİLİĞİNİN İÇİNDEN KURŞUN ÇIKTI

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, gazetecilere, köpeğin geldiğinde durumunun kötü olduğunu belirterek, röntgen çekiminde yakın mesafeden kurşunlanma sonucu omurilik içinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde saçmaların bulunduğunu belirlediklerini anlattı.

Omuriliğin içindeki saçmaların sinire baskı yapması sonucu arka bacakların felç kalma riskini önlemek amacıyla köpeği acil ameliyata aldıklarını aktaran Alkan, "Omuriliğin içindeki kurşunu çıkardık. Bir hafta kadar fizik tedavi uyguladık ama bir ayağının felç olduğunu gördük. Bir ayağında hiç his yoktu. O ayakla kuyruğunu ampütasyona karar verdik. Ayak ve kuyruğun ampütasyonunu yaptık. Diğer ayağında da fizik tedavisinde lazer ve yürütme egzersizlerini yapıyoruz" diye konuştu.

Alkan, köpeğin ilk geldiği duruma göre daha iyi olduğundan bahsederek, "Yine de uzun bir dönem tedavi görmesi gerekecek. Yavruların sağlığı çok iyi, sadece birini kaybettik. O da muhtemelen aldığı kurşundan kaynaklı olabilir. Genel durumunu takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.