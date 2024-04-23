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Bursa'da turşu yüklü tır devrildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da turşu yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı.

Bursa'nın İznik ilçesi Müşküle Mahallesi’nde sürücüsünün kontrölünü kaybettiği 77 ABE 061 plakalı turşu yüklü tır devrildi.

Dorsede bulunan tonlarca turşu yere dökülürken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası yol trafiğe tamamen kapanırken böyleye temizlik ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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