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Hemzemin geçitte feci kaza! Trenin çarptığı sürücü ağır yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hemzemin geçitte feci kaza! Trenin çarptığı sürücü ağır yaralandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın'ın Köşk ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Denizli-İzmir hattında çalışan yolcu treni, Ovaköy Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten yolun karşısına geçmeye çalışan Şahin Kır (41) idaresindeki 09 KN 427 plakalı motosiklete çarptı.

DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kır, sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kır'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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