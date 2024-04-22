Oyuncu Sermiyan Midyat kaza geçirdi! ‘Hala şoktayım ve üzgünüm’

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarısıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Sermiyan Midyat’ın aracına geriden gelen bir kurye çarptı. Kaza sonrası açıklama yapan Midyat, “Çarpan kuryeye çok üzüldüm. Ekmeğinin peşinde bir insan, Allah'tan canına bir şey olmadı. Hala şoktayım ve üzgünüm” dedi.

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat’ın başına talihsiz bir olay geldi. Nişantaşı’ndaki bir eczaneye giden ünlü isim daha sonra arabasına bindi. Hareket ettiği sırada ise neye uğradığını şaşırdı.

“MOTORLU KURYE BANA HIZLA ÇARPTI”

Magazinkolik’te yer alan habere göre Midyat, "Eczane dönüşü arabama bindim, bir baktım sol tarafımdan bir motorlu kurye direksiyon tarafından bana hızla çarptı. İster istemez bir anda neye uğradığımı şaşırdım ve korktum. Sol kapı tarafından çarpınca ilk başta kapıyı açıp inemedim" dedi.

“HALA ŞOKTAYIM VE ÜZGÜNÜM”

Yaşadığı kaza sonrası ise şoka uğradı. Kuryeye üzüldüğünü belirten Midyat, " Ekmeğinin peşinde bir insan, Allah'tan canına bir şey olmadı. Hala şoktayım ve üzgünüm. Evime otomobilin kapısı tam kapanmadığı için yarı açık halde geldim. Şükür kimsenin canına bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kazayı, kuryenin küçük sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.