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Bursa'da üç kadın 'Pervane istiyoruz' deyip hıçkırarak ağladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yüksek Sıcaklık, Bursa, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aştı, kafede oturan 3 kadın sinir krizi geçirdi. 'Pervane' yok diye ağlayan kadınların "Allahım ne olur çok soğuk olsun" diye yalvardığı anlar ise izleyenleri güldürdü...

Yüksek sıcak ve rekor nem ne huzur bıraktı ne de sinir... Öyle ki geçen pazar yılın en sıcak günü ilan edildi. 

Sıcaktan nasibini alan illerden biri de Bursa oldu. Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aştı. Asfalt eriten sıcak vatandaşı ağlattı. 

Trajikomik görüntülerin adresi Bursa'da üç teyze bir kafeye oturdu. Ancak kafede pervane olmayınca teyzeler önce kendi içinde kavga etti sonra personele bağırdı. 

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

"Allahım ne olur çok soğuk olsun" diye ağlamaya başlayan teyzeler, "Pervane istiyoruz pervane. Allahım her yer sıcak ne yapalım" diye hıçkırdı.

İşletmeciler teyzeleri sakinleştirmeye çalışsa da geriye sıcaktan ağlayan üç kadının sosyal medyada viral olan görüntüleri kaldı... 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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