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Büyük risk var! Kent genelinde 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Büyük risk var! Kent genelinde 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 16 ve 17 Haziran tarihlerinde il genelinde denize girmek yasaklandı.

Ordu Valiliği, kent genelinde 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

YÜKSEK DALGA VE RİP AKINTISI TEHLİKESİ VAR

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Denizde meydana gelen yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı günleri boyunca Ordu ili genelinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Vatandaşların yasağa uyması ve deniz kenarında daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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