Büyükçekmece Belediye Başkanvekili seçildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin tutuklanmıştı. Görevden uzaklaştırılan Şahin'in yerine bu sabah yeni başkanvekili seçildi.

İstanbul Valiliği, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tutuklanmış, yerine vekil olarak Ahmet Şahin getirilmişti.

Ancak Şahin de geçtiğimiz hafta yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. İçişleri Bakanlığı ise Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

YENİ BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

Bu sabah belediye meclisinde başkan vekili seçmek için oylama yapıldı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubunca Meclis Üyesi Hakan Çebi, AK Parti ve MHP Grubunca ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı aday gösterildi. Gizli oylamada ilk iki turda 3'te 2 çoğunluğun sağlanamadı.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 35 oyun 20'sini alan Çebi, Belediye Başkan Vekili seçildi.