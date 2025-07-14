Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Büyükçekmece Belediye Başkanvekili seçildi

Büyükçekmece Belediye Başkanvekili seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Büyükçekmece Belediye Başkanvekili seçildi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin tutuklanmıştı. Görevden uzaklaştırılan Şahin'in yerine bu sabah yeni başkanvekili seçildi.

İstanbul Valiliği, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tutuklanmış, yerine vekil olarak Ahmet Şahin getirilmişti.

Ancak Şahin de geçtiğimiz hafta yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. İçişleri Bakanlığı ise Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

YENİ BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

Bu sabah belediye meclisinde başkan vekili seçmek için oylama yapıldı. 

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubunca Meclis Üyesi Hakan Çebi, AK Parti ve MHP Grubunca ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı aday gösterildi. Gizli oylamada ilk iki turda 3'te 2 çoğunluğun sağlanamadı.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 35 oyun 20'sini alan Çebi, Belediye Başkan Vekili seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Filistinliler için 600 bin kişilik toplama kampı planı! Netanyahu takvim istediSiirtli kadınların yeni adresi! Hem sosyalleşiyorlar hem para kazanıyorlar...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Siirtli kadınların yeni adresi! Hem sosyalleşiyorlar hem para kazanıyorlar... - GündemSiirtli kadınların yeni adresi! Hem sosyalleşiyorlar hem para kazanıyorlar...Bugünden itibaren zorunlu oldu! Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem - GündemBakanlık duyurdu... Bugünden itibaren zorunlu!TEMU'dan alışveriş yapanlar dikkat! 3 nokta vatandaşı çileden çıkardı, bakanlık harekete geçiyor - GündemVatandaş çileden çıktı, harekete geçiliyor4 yıl önce ölen adamın mezarında ürküten olay! Bal mumundan bebek ve muska bulundu - GündemMezarlıkta ürküten olay! Gören bir daha bakamıyorDevlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüşecek! Tarih belli oldu - GündemBahçeli, DEM Parti heyetiyle görüşecek!İBB soruşturmasında bir isim daha itirafçı oldu! "Evine çuvalla para gelirdi" - Gündem"Evine 2-3 günde bir çuvalla para gelirdi"
Sonraki Haber Yükleniyor...