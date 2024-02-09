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    • Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısı: Yakalanan 96 zanlı adliyeye sevk edildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Çağlayan Adliyesi&#039;ne terör saldırısı: Yakalanan 96 zanlı adliyeye sevk edildi
    Çağlayan Adliyesi, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Çağlayan Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında gözaltına alınan 96 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra adliyeye götürüldü.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden polis otobüsleriyle çıkartılan 96 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

    Şüpheliler daha sonra adliyeye götürüldü.

    NE OLMUŞTU?

    İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist öldürülmüş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti.

    Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Çağlayan Adliyesi
    Haberler > Gündem > Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısı: Yakalanan 96 zanlı adliyeye sevk edildi
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