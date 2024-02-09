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    • Adliye saldırısında gözaltına alınan bazı şüphelilerin DHKP/C'de kritik görevde olduğu belirlendi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Terör Saldırısı, DHKP-C, Gözaltılar, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İki DHKP-C’li, Çağlayan Adliyesini kana bulamak istemiş polislerce etkisiz hale getirilmişti. Saldırı girişiminin ardından 70 adrese operasyon düzenlenirken gözaltına alınan bazı şüphelilerin, DHKP/C terör örgütü içinde kilit rolde oldukları belirlendi.

    İstanbul'da Çağlayan Adliyesine gelen iki terörist polis noktasına saldırmış, bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği saldırıda DHKP-C’li Pınar Birkoç (26) ve Emrah Yayla (43) etkisiz hâle getirilmişti.

    Saldırının ardından emniyet güçleri 70 adrese operasyon düzelenmiş 100'e yakın isim gözaltına alınmıştı.  Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının örgüt içinde kilit görevde bulunduğu öğrenildi.

    KİLİT İSİMLER GÖZALTINDA

    Gözaltına alınanlar arasında, ölü ele geçirilen DHKP/C'li terörist Birkoç'un aynı örgüte üye olma suçundan yargılanan ablası Naciye Birkoç, DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Eroğlu'nun yakını ve örgütün İstanbul sorumlusu G.E. de yer alıyor.

    Adliye saldırısında gözaltına alınan bazı şüphelilerin DHKP/C'de kritik görevde olduğu belirlendi

    İçişleri Bakanlığı'nın "gri" kategoride aradığı ve 6 yıl önce tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilen M.Ö. ile 9 yıl önce yine Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda keşif yaparken yakalanan S.A.’nın yanı sıra “terör örgütü üyeliği” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve örgüte yakın bir yayın organının yayın yönetmenliğini yürüten E.E. da soruşturma çerçevesinde ifade veren gözaltındaki isimlerden.

    ÖRGÜTÜN SÖZDE HATAY SORUMLUSU DA YAKALANDI

    Eylemle iltisaklı oldukları gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheliler içinde yine DHKP/C’nin sözde Gençlik Federasyonu'nun üst düzey sorumlusu olduğu belirtilen U.İ., örgütün sözde Hatay sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve DHKP/C adına önceki yıllarda Dolmabahçe Sarayı önünde eylem gerçekleştiren Fırat Ö.'nün de kuzeni olan S.Ö. ve sözde Gazi Mahallesi eski sorumlusu 'Efo' lakabıyla tanınan M.Y. gibi kritik isimler bulunuyor.

    ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

    Adı geçen şüphelilerin 6 Şubat’taki saldırıyla bir bağlantıları olup olmadığı araştırılırken, eylemin doğrudan ya da dolaylı olarak içerisinde yer alıp almadıkları, üzerlerinden çıkan örgütsel ve dijital materyaller çözüldükten sonra ortaya çıkacak.

    Öte yandan zanlılar, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından ifade vermek üzere sabah saatlerinde eylemin gerçekleştiği Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilecek.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Terör SaldırısıDHKP-CGözaltılar
    Haberler > Gündem > Adliye saldırısında gözaltına alınan bazı şüphelilerin DHKP/C'de kritik görevde olduğu belirlendi
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