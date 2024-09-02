Çalışan annelerin bakıcı derdi bitmiyor! Dolarla maaş veriyor, sigortalarını yatırıyorlar ama...

Çalışan anneler çocuklarını emanet edecek bakıcı bulamıyor. Birçoğu bu yüzden işini bırakmak zorunda kalıyor. Piyasadaki rakamlar ise dudak uçuklatıyor. Aylık 2,200 dolar maaşı beğenmeyen var...

Çalışan annelerin en büyük sorunu çocuklarının bakımı. Kalabalık ailelerde yaşayanlar bu konuda şanslı olsa da çekirdek aileler için durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Filipinli bakıcıya olan taleplerin artması maaşlara da yansıyor. 1.200 ila 2.200 dolar arasında değişen maaşlar ise beğenilmiyor. Anne ve babalar da şikayetçi bakıcılar da... İki tarafından birbirlerinden istekleri ise şaşkına çeviriyor. Milliyet'te yer alan haberde hem çalışan annelerin hem de bakıcıların şikayetleri dikkat çekti.

"FİLİPİNLİ BAKICILARA TALEP İNANILMAZ FAZLA"

Filipinli bakıcı şirketinin sahibi Olcay Nazlı Karakuş da şunları aktardı: “Türkiye’de bakıcıya talep fazla özellikle de Filipinli bakıcılara talep inanılmaz fazla. Günde 200 Filipinli bakıcımız olsa, 200’ünü de aynı gün içerisinde veririz. Ailelerin ilk tercihleri arasında yer alıyorlar. En önemli nedeni İngilizce bilmeleri ve bunun yanı sıra disiplinli ve uzun süre çalışıyor olmaları. Çocuklarının psikolojisi bozulmasın diye kimse sürekli yeni bir bakıcı ile çalışmak istemiyor. Biz şirket olarak günde 500’ün üzerinde telefon alıyoruz ancak yetişemiyoruz. Maaşlar 1.200 dolar ile 1.800 dolar arası değişiyor. Denizli’ye gönderdiğim bir bakıcı vardı 1.200 dolara çalışıyordu ayrılmak isteyince sırf gitmesin diye maaşı 2.200 dolar yapıldı. Yeme içme her şey de aileye ait.”

BAKICI İLE ANLAŞAMAYINCA İŞİNİ BIRAKTI!

İstanbul’da yaşayan Sultan Tuğruları da 1.5 yaşındaki bebeği için uzun süre bakıcı aradı. Ancak aylar sonra bulduğu bakıcı ile anlaşmayınca yollarını ayırdı. Yeni bir bakıcı arayışına girse de bulamadı ve işten ayrılıp çocuğuna kendisi bakmaya başladı. Anne Tuğruları, “İlk bulduğum bakıcının çocuğu da vardı buna rağmen çocuğuma bakmasını kabul ettim ancak çocuğu da 4 yaşındaydı ve bebeğime zarar vermeye başladı o da çocuk bir şey de diyemiyorsunuz. Bu nedenle kendisiyle çalışmayı bıraktım ama bir daha da bakıcı bulamadım. Hal böyle olunca işi bırakıp çocuğuma kendim bakmaya başladım." dedi.

BAKICILAR DA ANNE VE BABALARIN TALEPLERİNDEN ŞİKAYETÇİ

Bursa’da yaşayan ve uzun yıllardır bebek bakıcılığı yaptığını söyleyen H. A. ise aileler dertli: “Birçok ailenin yanında çocuk bakıcılığı ile işe başladım. Başta size, ‘Sadece çocuğun bakımı ile ilgileneceksin’ denilse sonrasında ev işlerini konusunda da yardım bekleniyor. Yemek, ütü, temizlik gibi talepler bitmiyor. Oysa, işe girdiğimde böyle bir şey yoktu, ihtiyacınız olduğu için bir şey de diyemiyorsunuz. Son çalıştığım yere de bebek bakmak için girmiştim aynı şekilde ev işleri yapmamı da beklediler ve ücrette herhangi bir değişiklik yapılmadı ve ben de ayrıldım.”

35 BİN TL MAAŞ ARTI SİGORTA

İstanbul’da yaşayan Afşin Çetinkaya isimli çalışan bir anne, 3 yaşındaki kızına bakıcı bulmakta zorlanıyor. Arayışının aylardır sürdüğünü dile getiren Çetinkaya, Türk bakıcı bulmanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyor: “Türkmenistanlı ve Özbekistanlı bakıcılarla çalıştım ancak onlarda dünyaya telefonla konuşmak için gelmiş gibiler, ellerinde telefonları kesinlikle düşmüyor. 35 bin TL maaş veriyorum, sigortalarını yapıyorum. Hak ettiklerinden daha iyi davranıyorum çünkü bu insanlara çocuğumu emanet ediyorum ama yok bir şey değişmiyor. Bakıcı da bulunmuyor öyle olunca da biraz da mecburiyetten bu insanlara teslim etmek zorunda kalıyoruz. Çocuğa daha iyi bakmaları gerektiğini talep ettiğimizde de kaçıyorlar. Çalışan aileler için bakıcı büyük bir sıkıntı.”

"ELİNDEN TELEFONU DÜŞMEDİ"

İstanbul’da yaşayan Özlem Evgin, güvenilir bir bakıcı aradığını ancak zorlandığını belirterek şunları söyledi: “Bakıcı firması üzerinden gönderildi. Gelen kadın Türkmenistanlıydı ve tek yapmasını istediğimiz şey çocuğumuzla ilgilenmesiydi ancak bunu bile yapmadı. Çocuğu uyutmak ve karnını doyurmak dışında bir şey yapmadı, elinde de telefon düşmüyordu. Çocukla bir oyun ya da konuşma falan yok. ‘Hızlı hızlı doyurayım yan gelip yatayım’ düşüncesindeler. Böyle olunca da biz göndermek durumunda kaldık ve kızımız için yeni bir bakıcı arayışına girdik.”

MAAŞLAR KAÇ PARA?

Türk bakıcı: Aylık 17 bin TL ile 40 bin TL arasında değişiyor.

Türkmenistanlı bakıcı: Aylık 35 bin TL ile 60 TL arasında değişiyor.

Filipinli bakıcılar: Aylık 1.200 ile 2.200 dolar arasında değişiyor.

ÜNLÜ OYUNCU İSYAN ETTİ: HİÇ TAVİZ VERMİYORLAR

Oyuncu Şiva Behrouzfar ile kendi gibi oyuncu olan Toygan Avanoğlu çifti de bakıcı konusunda dertli. Avaoğlu kızları Derin için tuttukları 13’üncü bakıcı ile de yollarını ayırdıklarını belirtip, “Hem fiyatlar hem de alternatiflerin çok olmasından dolayı böyle bir sirkülasyon yaşadık, çalışan arkadaşlar da hiç taviz vermiyor kendilerinden, o konuda dertliyim” demişti.