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Bakıcı şiddetiyle gündem olmuştu! Avni Kılıçaslan hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakıcı şiddetiyle gündem olmuştu! Avni Kılıçaslan hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da uğradığı bakıcı şiddeti ile gündeme gelen ve tedavi altına alınan Avni Kılıçarslan isimli vatandaş yaklaşık 6 aylık mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Darp olayına ilişkin süren davanın dördüncü duruşması geçtiğimiz günlerde görülürken, 2 sanık tutuklu olarak yargılanmakta.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 6 Şubat'ta bakıcı şiddetine uğrayan, yaklaşık 6 aydır da hastanede cihazlara bağlı olarak yaşam mücadelesi veren 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Bakıcı şiddetiyle gündem olmuştu! Avni Kılıçaslan hayatını kaybetti - 1. Resim

DURUŞMASI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GERÇEKLEŞTİ

Özel Trakya Bakım Merkezi'nde hasta bakıcı şiddetine maruz kalan 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan yaşam mücadelesin kaybetti. Darp olayının iki tutuklu sanığı Mehmet C. B. ve Murat S.,'nin, tutukluluklarının devam ettiği belirtilirken darp olayıyla ilgili mahkemenin 4'üncü duruşması ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Bakıcı şiddetiyle gündem olmuştu! Avni Kılıçaslan hayatını kaybetti - 2. Resim

AİLESİ YASA BOĞULDU

Uğradığı şiddet olayından sonra bir daha konuşamayan ve cihazlara bağlı olarak yaşayan Avni Kılıçaslan, yoğun bakım tedavisi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İki ayağı ampute, boğazından aspire edilen ve mideden şırıngayla beslenen Avni Kılıçaslan'ın vefat haberi ailesini yasa boğdu. Edinilen bilgiye göre Avni Kılıçaslan'ın cenazesinin bugün Çerkezköy'de Osmanlı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Şiddet anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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