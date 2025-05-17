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Çamaşır makinesi yangına neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çamaşır makinesi yangına neden oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de bir evde çamaşır makinesi kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken evde maddi hasar meydana geldi.

Tarsus ilçesine bağlı Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Caddesinde, alınan bilgiye göre S.B.'nin yaşadığı müstakil evde çamaşır makinesinin şase yapması nedeniyle yangın çıktı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Sabah saatlerinde yaşanan olay sırasında dumanı fark eden ev sakinleri durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yaralananın olmadığı yangın maddi hasara neden oldu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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