Camide baygın bulundu, hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Haziran 2025 17:10 - Güncelleme: 21 Haziran 2025 17:12 - Güncelleme:

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Sivas’ta vatandaşlar tarafından cami şadırvanında baygın olarak bulunan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas’ın tarihi kent meydanında bulunan Kale caminin şadırvan kısmına giren 53 yaşındaki M.D. baygın bulundu. İlgili Haber Asık suratla gelen şöhret! Onu görmek için kapısında kuyruk oluyorlar Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri M.D.’nın bilincinin kapalı olduğunu belirledi. Hastaneye kaldırılan M.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar