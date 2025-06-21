Camide baygın bulundu, hastanede hayatını kaybetti
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Sivas’ta vatandaşlar tarafından cami şadırvanında baygın olarak bulunan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sivas’ın tarihi kent meydanında bulunan Kale caminin şadırvan kısmına giren 53 yaşındaki M.D. baygın bulundu.
Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri M.D.’nın bilincinin kapalı olduğunu belirledi.
Hastaneye kaldırılan M.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar