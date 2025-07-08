Çanakkale Boğazı geçici olarak kapandı! Sebebi belli oldu...
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Çanakkale Boğazı 09:00-15:00 saatleri arasında transit geçişlere kapalı olacak. Sualtı araştırma faaliyetleri yapılıyor...
Çanakkale Boğazı sualtı araştırma faaliyetleri nedeniyle bugün öğleden sonraya kadar çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapalı olacak.
Boğazdaki faaliyetler sebebiyle trafik saat 09.00'dan itibaren durduruldu. Geçişlerin saat 15.00'ten itibaren yeniden başlaması planlanıyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevda Altunbaş