Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapandı! İstanbul Valiliği'nden açıklama var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul'da Yeni Galata Köprüsü, trafiğe kapatıldı. Valilikten açıklama geldi, bilmeyen sürücüler geri gönderildi.
İstanbul Valiliği, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Yeni Galata Köprüsü’nün trafiğe kapatılacağını açıklamıştı. Gece saat 01.30'da köprü trafiğe kapatıldı. Çekiciler ile yol kapatılırken bariyerlerle de önlem alındı. 04.30’a kadar hem araç hem de yaya trafiğine kapalı kalacak köprüde bakım-onarım çalışmaları yapılacak.
GELENLER GERİ GÖNDERİLDİ
İstanbul Valiliği öğle saatlerinde duyuru yapsa da kimi sürücülerin köprünün kapanmasından haberi olmadıkları ve geri döndükleri görüldü.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş