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Çanakkale Boğazı'nda dev gemi arıza yaptı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çanakkale Boğazı&#039;nda dev gemi arıza yaptı!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 119 metre uzunluğundaki 'SORMOVSKIY-3063' genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Mersin'den Rusya'ya giden Rusya bayraklı 119 metre uzunluğundaki 'SORMOVSKIY-3063' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-13' ve 'Türkeli' römorkörleri sevk edildi.

Çanakkale Boğazı'nda dev gemi arıza yaptı! - 1. Resim

Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Genel kargo gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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