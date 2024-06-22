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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Çift yönlü trafik yeniden açıldı.

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Çanakkale Boğazı&#039;nda gemi arızası! Çift yönlü trafik yeniden açıldı.

Gündem Haberleri

Ulaştırma Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nda meydana gelen gemi arızası nedeniyle askıya alınan gemi trafiğinin çift yönlü olarak açıldığını duyurdu.

Malta'dan Kocaeli'ye giden 247 metre boyundaki Panama bayraklı "Paros" isimli akaryakıt tankerinin makineleri, boğaz geçişinde Gelibolu açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bilgi vermesinin ardından arızaya müdahale edilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma 16" römorkörleri yönlendirildi.

Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanlarına ise telsiz anonsuyla uyarı yapıldı.

Arıza nedeniyle kuzeyden güneye tek yönlü olarak geçici kapatılan Çanakkale Boğazı, geçişlere açıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
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