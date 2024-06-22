İstanbul-İzmir otobanında korkutan yangın! Alevler son anda söndürüldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yükselen alevler korkuttu. Dinlenme tesisinin arkasında çıkan yangın İstanbul-İzmir otobanına sıçramadan söndürüldü.

Yangınlar Türkiye'nin dört bir yanında hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle ülkenin batısı hemen hemen her gün büyük bir yangına şahit oluyor. Son olarak Çanakkale'de yaşanan yangının ardında Bursa'da da alevler İstanbul-İzmir otobanını tehdit etti.

ALEVLER OTOBANA SIÇRAMAK ÜZEREYDİ

İstanbul-İzmir otobanı Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Harmanlı Seyran Mahalleleri arasında bulunan dinlenme tesisinin arkasından yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

SON ANDA SÖNDÜRÜLDÜ

Hızla ilerleyen alevlere, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından müdahale edildi. Otobana sirayet etmeden söndürülen alevler, sürücülere de derin bir nefes aldırdı.