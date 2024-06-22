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Diyarbakır-Mardin sınırında çıkan yangında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mardin-Diyarbakır arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerine yayılmıştı.

CAN KAYBI 14'E YÜKSELDİ

Yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, alevler ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı. İlk etapta 6 kişinin can verdiği yangında, vefat sayısı 14'e yükseldi. 70'den fazla yaralının ise hastanede tedavisi sürüyor.

Diyarbakır-Mardin sınırında çıkan yangında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan yangınla ilgili gelişmeler takip edilirken dün açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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