Bir gemide meydana gelen arıza sebebiyle gemi trafiği durduruldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2024 15:20 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 15:25 - Güncelleme:

İstanbul Boğazı, Gemi Arızası, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bugün İstanbul Boğazı'nda meydana gelen bir arıza nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken neden kapandığı da merak edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemi trafiğinin neden durdurulduğuna dair açıklamada bulundu.

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