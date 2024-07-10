Bir gemide meydana gelen arıza sebebiyle gemi trafiği durduruldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün İstanbul Boğazı'nda meydana gelen bir arıza nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken neden kapandığı da merak edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemi trafiğinin neden durdurulduğuna dair açıklamada bulundu.
İstanbul Boğazı'nda LIONFISH isimli bir gemiden meydana gelen arızanın ardından boğazda trafik geçici olarak duruldu. Haberin ardından ise sahillerde olanlar detayları araştırdı.
İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ NEDEN DURDU?
10 Temmuz günü LIONFISH isimli gemide meydana gelen makine arızasından sonra trafik çift yönlü olarak durduruldı.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri arızaya müdahale ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, 'Lıonfısh' isimli gemide meydana gelen makine arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı"
Kaynak: Türkiye Gazetesi