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Çanakkale yanıyor! Gelibolu'ya girişler durdu, Anafartalar köyü tahliye oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale Ecabat'ta dün saat 16:05 sularında tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın devam ediyor. Çok sayıda ekibin alevlerle mücadelesi devam ederken Anafartalar köyü tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. İşte bölgede son durum...

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Kumköy mevkiinde başlayan yangına 540 görevli, 6 uçak, 9 helikopter, 1 gece görüşlü helikopter ve 94 kara aracıyla müdahale ediliyor.

Çanakkale yanıyor! Gelibolu'ya girişler durdu, Anafartalar köyü tahliye oldu - 1. Resim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Tahminimize göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu” dedi. Çanakkale Valiliği, kuvvetli rüzgar sebebiyle yangının büyüme ihtimaline karşı Anafartalar köyünü boşalttı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’na girişler durduruldu.

Çanakkale yanıyor! Gelibolu'ya girişler durdu, Anafartalar köyü tahliye oldu - 2. Resim

Havanın aydınlanmasıyla beraber, havadan helikopterler müdahalesi başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bölgede bulunarak, incelemelerine devam ediyor.

Çanakkale yanıyor! Gelibolu'ya girişler durdu, Anafartalar köyü tahliye oldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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