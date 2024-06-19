Çanakkale yanıyor! Gelibolu'ya girişler durdu, Anafartalar köyü tahliye oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Haziran 2024 07:12 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 07:27 - Güncelleme:

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Çanakkale Ecabat'ta dün saat 16:05 sularında tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın devam ediyor. Çok sayıda ekibin alevlerle mücadelesi devam ederken Anafartalar köyü tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. İşte bölgede son durum...