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İzmir Dikili'de orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı! Sitedekiler tahliye ediliyor...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. Yerleşim birimlerine yakın yerde çıkan yangın hızla yayıldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekibin müdahalesi devam ederken, Bimeyko Sitesi'nde oturanlar tahliye edildi....

Yangın gece saatlerinde Dikili'ye bağlı Çandarlı Mahallesi'nde bulunan Bimeyko Sitesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda başladı.

HIZLA YAYILAN ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, hızla yayılarak yerleşim yerlerinin yakınına sıçradı. Bölge halkı büyük panik yaşarken sitedeki oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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