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Çanakkale'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ilk verileri duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çanakkale&#039;de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ilk verileri duyurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Çanakkale'den geldi. Kandilli Rasathanesi Biga merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı. İşte bölgede son durum...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bu defa Çanakkale sallandı, Kandilli Rasathanesi sabah vakti meydana gelen depreme ilişkin ilk verilerini paylaştı...

ÇANAKKALE'DE DEPREM OLDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'den gelen açıklamaya göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 07.22'de meydana gelen sarsıntı yerin  9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi. 

YENİCE 4,9 İLE SALLANDI!

Geçen ay Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sarsıntı çevre illerde de hissedilmişti. Biga da sık sık sallanan ilçelerden biri durumunda... Beklenen Marmara depremine ilişkin uzmanlar tarafından yapılan açıklamaların ardından bu sarsıntılar bölge halkının yüreklerini ağzına getirmeye devam etti.

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Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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