Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı...
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Çanakkale'de gece yarısı meydana gelen deprem yürekleri ağza getirdi. AFAD, Ayvacık merkezli deprem sonrası ilk verileri açıkladı, işte son gelişmeler...
Son deprem haberi Çanakkale'den geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Ayvacık olan depremin şiddeti 3,1 olarak ölçüldü. Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen depremi hissedenler büyük korku yaşadı. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi