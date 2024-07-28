Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı...

Çanakkale'de gece yarısı meydana gelen deprem yürekleri ağza getirdi. AFAD, Ayvacık merkezli deprem sonrası ilk verileri açıkladı, işte son gelişmeler...

Son deprem haberi Çanakkale'den geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Ayvacık olan depremin şiddeti 3,1 olarak ölçüldü. Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen depremi hissedenler büyük korku yaşadı. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.