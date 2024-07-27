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Depremden kaçan Hüsne Topal eski eşi tarafından öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

6 Şubat felaketinde Hatay'da yaşayan 3 çocuk annesi Hüsne Topal'ı ölüm Muğla'da yakaladı. Genç kadın boşandığı eşi Hacı Ömer Alçı tarafından 7 kurşunla vurularak öldürüldü. 

Asrın felaketinde Hatay'da yaşamını sürdüren 39 yaşındaki Hüsne Topal, iki kızıyla birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşti. Genç kadın geçtiğimiz günlerde Geriş Mahallesi'ndeki evinin önünde 3 çocuğunun babası 3 yıl önce boşandığı eşi 40 yaşındaki Hacı Ömer Alçı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. 

Eski eşi tarafından sıkılan 7 kurşunla hastaneye kaldırılan Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Depremden kaçan Hüsne Topal eski eşi tarafından öldürüldü - 1. Resim

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kadının cenazesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Kırıkhan Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanan kadının yakınları zor anlar yaşadılar.

Depremden kaçan Hüsne Topal eski eşi tarafından öldürüldü - 2. Resim

"OĞLU YÜZÜNDEN SORUN YAŞIYORDU"

Eski eşi tarafından öldürülen Hüsne Topal'ın akrabası olan Nazmi Güler, “Söylenecek bir şey yok. 3 veya 4 yıl önce boşanmışlardı. Oğlu yüzünden sürekli sorunlar yaşıyorlardı. Ablamızı 7 kurşunla öldürdü.

Depremden kaçan Hüsne Topal eski eşi tarafından öldürüldü - 3. Resim

Benim evimin iki sokak aşağısındaydı. Biz sürekli beraberdik. Hep sorun oluyordu, en sonda böyle bir şey başımıza geldi. Söylenecek başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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