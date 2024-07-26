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Tokat’ta muhtar kavgası cinayetle bitti! Öldürülen Mustafa Ceylan milletvekilinin ağabeyi çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tokat’ta muhtar kavgası cinayetle bitti! Öldürülen Mustafa Ceylan milletvekilinin ağabeyi çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat’ta eski muhtar ile yeni muhtar arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü, iki kişi yaralandı. Tartışmanın nedeninin sulama nedeniyle çıktığı öğrenilirken, eski muhtar Mustafa Ceylan’ın ölümüne sebep olan yeni muhtar ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Tokat'ta tarlada sulama meselesi nedeniyle çıkan tartışma, köy muhtarı Dursun Dezin ile eski muhtar Mustafa Ceylan arasında silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında taraflar birbirine tabancalarla ateş açtı.

Tokat’ta muhtar kavgası cinayetle bitti! Öldürülen Mustafa Ceylan milletvekilinin ağabeyi çıktı - 1. Resim

Olayda, Mustafa Ceylan ile kızı Tülay Ceylan ve Dursun Dezin yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Tokat’ta muhtar kavgası cinayetle bitti! Öldürülen Mustafa Ceylan milletvekilinin ağabeyi çıktı - 2. Resim

MUHTAR MUSTAFA CEYLAN HAYATINI KAYBETTİ

Mustafa Ceylan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kızı Tülay Ceylan ve Dursun Dezin tedavi altına alınırken, Dursun Dezin bacağından yaralanması nedeniyle yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındı. Olayı duyarak Tokat Devlet Hastanesi önüne gelen tarafların yakınları arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri, hastane önünde yoğun güvenlik önlemi alarak tarafları ayırdı. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Tokat’ta muhtar kavgası cinayetle bitti! Öldürülen Mustafa Ceylan milletvekilinin ağabeyi çıktı - 3. Resim

Mustafa Ceylan

“NEDEN VURDUNUZ” SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTI

Öte yandan korkunç olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eski muhtarın ölümüne sebep olan yeni muhtar ve oğlu bugün adliyeye sevke edildi. Adliye önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Tokat’ta muhtar kavgası cinayetle bitti! Öldürülen Mustafa Ceylan milletvekilinin ağabeyi çıktı - 4. Resim

Zanlılar adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin “Neden vurdunuz” sorusuna cevap vermedi.

Tokat’ta muhtar kavgası cinayetle bitti! Öldürülen Mustafa Ceylan milletvekilinin ağabeyi çıktı - 5. Resim

 

MHP TOKAT MİLLETVEKİLİNİN AĞABEYİYMİŞ

Hayatını kaybeden eski muhtar Mustafa Ceylan'ın 21. dönem Milliyetçi Hareket Partisi Tokat milletvekili Lütfi Ceylan'ın ağabeyi olduğu öğrenildi. Ceylan'da 2015 tarihinde Çorum'da geçirdiği bir trafik kazasında vefat etmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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