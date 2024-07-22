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Akrabasını öldürüp kanlı bıçakla video çekmişti! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa, Birecik, Cinayet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’da 17 yaşındaki genç, 42 yaşındaki akrabasını çalıştığı akaryakıt istasyonunda öldürüp kanlı bıçakla video çekmişti. Görüntülerde "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" diyen gencin, cinayeti nasıl işlediğine ait yeni kamera kayıtları ortaya çıktı. 

Önceki gece geç saatlerde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Urfa Kapısı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, geçtiğimiz yıl iki çocuğun kavgası nedeniyle akraba iki aile arasında husumet başladı. Aile fertlerinden S.K. (17), husumetli oldukları Abdullah Kabakulak’ın (42) çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. Abdullah Kabakulak’ı bıçaklayan S.K., daha sonra kaçarak uzaklaştı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kabakulak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, cinayet zanlısı S.K., gece saat 01.47 sıralarında Abdullah Kabakulak’ın çalıştığı akaryakıt istasyonuna geldi. Köşede duran şahıs, bire süre telefonla konuşup kurcaladıktan sonra istasyonun diğer tarafına gidip gözden kayboldu. S.K., kısa bir süre sonra olay yerinden kaçarken bacağını tutup sekerek kameranın açısına giren Abdullah Kabakulak ise elbisesini indirip bacağını bağlayarak kanı durdurmaya çalıştı. Bacağını bağladıktan sonra yere düşen Abdullah Kabakulak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akrabasını öldürüp kanlı bıçakla video çekmii! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

KANLI CİNAYET BIÇAĞIYLA VİDEO ÇEKİP PAYLAŞTI

Olayın ardından ilçe merkezinde elindeki kanlı cinayet bıçağıyla gezen S.K., tehditler savurduğu anları videoya çekti. S.K. kayda aldığı videoda, "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" dedi. Kan donduran olay sonrası harekete geçen polis, katil zanlısını kıskıvrak yakaladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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