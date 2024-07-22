Bariyer cinayeti! Seyhan Baraj Gölü’ne uçan 4 kişilik aile öldü

Çürük bariyere çarpıp Seyhan Baraj Gölü’ne düşen araçtaki 4 kişilik aile öldü. Adana’da, çelik halatlarla güçlendirilmeyen bariyer faciaya davetiye çıkardı. Köprüdeki korkuluklara çarpıp göle düşen araçtaki Veysel-Emine Aydoğmuş çifti ile oğulları Batuhan ve Mete boğularak can verdi.

Adana’da, çelik halatlarla güçlendirilmeyen çürük korkuluk faciaya sebep oldu. Köprüdeki korkuluklara çarpıp göle düşen araçtaki Aydoğmuş ailesi boğularak can verdi. Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi’nde, Veysel Aydoğmuş’un kullandığı, içinde 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş’un olduğu otomobil Çatalan Batı Köprüsü’ne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü’ne düştü. Göle düşen otomobil kısa sürede suda batıp kayboldu. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine ait dalgıç polisler sevk edildi.

CESETLERİ 18 METRE DERİNLİKTEN ÇIKARILDI

18 metre derinlikte olan otomobilden önce Batuhan, ardından Mete, daha sonra anne en son da babanın cansız bedeni çıkarıldı. Bu sırada ailenin yakınları gözyaşlarına boğulup feryat etti. Cenazeler ilk incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sırasında Batuhan Aydoğmuş’un araçtan atladığı ancak yüzme bilmediği için göle battığı, diğer 3 kişinin ise araçtan hiç çıkamadığı öğrenildi.