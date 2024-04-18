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Çanakkale'deki toprak kaymasında kepçe operatörüne gözaltı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'de, 2 kişinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği toprak kaymasına ilişkin başlatılan incelemede kepçe operatörü gözaltına alındı.

Olay dün, Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde yaşanmıştı. Su kuyusundan hayır çeşmesi oluşturmak için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana gelmiş ve 3 kişi toprak altında kalmıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık personeli, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ekipler tarafından toprak altından çıkarılan kepçede çalışan Refik Bilgiç kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, yarı beline kadar gömülü olduğu toprak altından kurtarılan Tahir Ödemiş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Çanakkale'deki toprak kaymasında kepçe operatörüne gözaltı - 1. Resim

Cansız bedenine ulaşılan Sefer Arslan’ın cenazesi de Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Çanakkale'deki toprak kaymasında kepçe operatörüne gözaltı - 2. Resim

KEPÇE OPERATÖRÜNE GÖZALTI

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda kepçe operatörlerinden H.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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