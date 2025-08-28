Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Celal'in kahreden ölümü! Harçlığını çıkarmak için gittiği iş, canından etti

Celal'in kahreden ölümü! Harçlığını çıkarmak için gittiği iş, canından etti

Güncelleme:
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkaslan (20), okul masrafını çalışarak çıkarmak için gittiği Kocaeli’de inşaatın asansör boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.

Harçlığını çıkarmak için Kocaeli’nin Körfez İlimtepe’de yapımı süren okul inşaatında çalışan EBYÜ Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkaslan, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Acı olay gencin hem ailesini hem de öğrencisi olduğu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini üzüntüye boğdu.

Celal'in kahreden ölümü! Harçlığını çıkarmak için gittiği iş, canından etti - 1. Resim

"DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent baş sağlığı dileyerek, "Üniversitemiz Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkarslan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi Kayseri'nin Tomarza ilçesi Cücün Mahallesinde defnedilecektir. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, arkadaşlarına ve tüm EBYÜ ailemize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun" dedi.

