Celal'in kahreden ölümü! Harçlığını çıkarmak için gittiği iş, canından etti

Harçlığını çıkarmak için Kocaeli’nin Körfez İlimtepe’de yapımı süren okul inşaatında çalışan EBYÜ Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkaslan, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Acı olay gencin hem ailesini hem de öğrencisi olduğu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini üzüntüye boğdu.

"DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent baş sağlığı dileyerek, "Üniversitemiz Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkarslan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi Kayseri'nin Tomarza ilçesi Cücün Mahallesinde defnedilecektir. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, arkadaşlarına ve tüm EBYÜ ailemize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun" dedi.