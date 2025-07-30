Cem Küçük'ün acı günü... Vefat eden babası için cenaze töreni düzenlendi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde fındık bahçesinde ölü bulunan, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük için cenaze töreni düzenlendi. Küçük'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı İshaklı köyüne uğurlandı.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde fındık bahçesinde hayatını kaybeden gazeteci Cem Küçük’ün babası Erdal Küçük için cenaze töreni düzenlendi. 74 yaşındaki Küçük’ün cenazesi, memleketi Giresun’un Eynesil ilçesine bağlı İshaklı köyünde defnedilmek üzere dualarla uğurlandı. Törene ailesi, yakınları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

FINDIK BAHÇESİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, Erdal Küçük'ten (74) haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı.

Küçük'ün, Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki fındık bahçesinde hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçük'ün cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

4 ÇOCUK BABASIYDI

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Küçük'ün cenazesi, yakınları tarafından alınarak Taşbaca Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Gazeteci Cem Küçük ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumundan emekli, 4 çocuk babası Küçük için burada helallik alındı, dua edildi.

NAAŞI GİRESUN'A UĞURLANDI

Küçük'ün cenazesi, Taşbaca Mahallesi Askertepe Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı İshaklı köyüne uğurlandı.

Cenazenin götürülüşü sırasında gözyaşı döken Erdal Küçük'ün yakınlarının ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Törene, Küçük'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

İHLAS MEDYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İhlas Medya ailesi olarak, spikerimiz ve Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün babası Erdal Küçük’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İhlas Medya ailesi olarak, Cem Küçük ve tüm ailesine başsağlığı, sabır ve merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz.