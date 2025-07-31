Cem Küçük'ün zor günü... Babası Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün Erdal Küçük'ten (74) haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı. Küçük'ün, Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki fındık bahçesinde hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Karayoluyla Giresun’un Eynesil ilçesi İshaklı köyüne getirilen Erdal Küçük'ün (74) cenaze namazı İshaklı Köyü Merkez Camii’nde kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçük, aile kabristanlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Cenaze namazına Cem Küçük'ün yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temur, Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Eynesil Kaymakam Vekili olarak görev yapan Tirebolu İlçe Kaymakamı Dr. Muhammed Lütfi Kotan, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük, Ören Belde Belediye Başkanı Soner Erkan, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve jandarma yetkilileri, iş insanları, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İHLAS MEDYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İhlas Medya ailesi olarak, spikerimiz ve Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün babası Erdal Küçük’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İhlas Medya ailesi olarak, Cem Küçük ve tüm ailesine başsağlığı, sabır ve merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz.