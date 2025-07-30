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Çeşme'de vale skandalı! 7 milyonluk araç kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çeşme&#039;de vale skandalı! 7 milyonluk araç kullanılamaz hale geldi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Çeşme ilçesinde lüks bir otelde vale tarafından teslim alınan yaklaşık 7 milyon TL değerindeki otomobil, otopark duvarına çarparak kullanılmaz hale geldi. Kaza anı kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz pazartesi günü Çeşme'de Selen Yalaz isimli vatandaş akşam saatlerinde Swissotel'e ait kafeye geldi.

Lüks marka Mercedes otomobilini otelin vale hizmetine teslim eden Yalaz, bir süre sonra kafeden ayrılmaya karar vererek aracının getirilmesini istedi.

Çeşme'de vale skandalı! 7 milyonluk araç kullanılamaz hale geldi - 1. Resim

DUVARA ÇARPTI

Valelerden biri aracı teslim etmek üzere otoparka yöneldi. Aracı çalıştıran vale, otoparktan çıkışa doğru hızla ilerlediği sırada virajı alamayarak beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın hava yastıkları açılırken, otomobil ağır hasar aldı ve kullanılamayacak hale geldi. Kazadan yara almadan kurtulan vale, durumu otel yetkililerine bildirdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bu sırada yukarıda aracını bekleyen Selen Yalaz, görevli personelden aracının neden gelmediğini sordu. Çalışanlar kısa süre içinde getirileceğini belirterek Yalaz'ı oyaladı. Yaklaşık bir saat süren bekleyişin ardından durumdan şüphelenen Yalaz, tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine otel müdürü, yaşanan kazayı anlatmak üzere Selen Yalaz'ı otoparka davet etti. Otoparka inen Yalaz, 7 milyon TL değerindeki aracının kaza yapmış halini görünce şok geçirdi. Büyük üzüntü yaşayan Yalaz, durumu polis ekiplerine bildirerek sorumlulardan şikayetçi oldu.

Çeşme'de vale skandalı! 7 milyonluk araç kullanılamaz hale geldi - 2. Resim

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan valenin Selen Yalaz'a ait araçla yaptığı kaza, otopark kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; valenin koşarak otoparka geldiği, aracı çalıştırarak çıkışa yöneldiği ve hızını alamayıp beton duvara çarptığı anlar yer aldı.

"ARACIM KULLANILAMAZ HALE GELDİ"

Olay günü yaşadıklarını anlatan Haber spikeri Selen Yalaz, şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde Çeşme Ilıca'da, herkesin bildiği çok ünlü bir otelin şubesine gittim. Aracımı her zamanki gibi valeye teslim ettim ve otelin kafesine geçtim. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra dışarı çıktığımda, arabamı istediğimde 20-25 dakika bekledim. Bu bekleyişin ardından durumu sorduğumda, valeler koşturarak otoparka gittiler. Ancak aradan geçen 45 dakikaya rağmen hala arabamı alamamıştım. Endişelenip durumu tekrar sorduğumda, bir sorun olup olmadığını öğrenmek istedim. Bu sırada kendisini gece müdürü olarak tanıtan bir yetkili yanıma geldi ve beni otoparka indirdi. Orada aracımın sadece hasar almadığını, kullanılamayacak hale geldiğini, dört hava yastığının patladığını ve yetkili servisin de bu durumu raporladığını öğrendim.

Çeşme'de vale skandalı! 7 milyonluk araç kullanılamaz hale geldi - 3. Resim

"VALE ÜCRETİNİ BİLE İADE ETMEDİLER"

Yaşanan kazadan daha da vahim olan ise bu durumun bir saat boyunca benden gizlenmesi ve bana bilgi verilmemesiydi. Olayın ardından otel yetkilileri bu durumu ‘vale otelin duvarının sağlamlığını kontrol etmiş', ‘olur böyle şeyler' gibi son derece ciddiyetsiz ifadelerle geçiştirmeye çalıştı. Vale ücreti olarak alınan 400 TL bile iade edilmedi. Kaza sonrası yaklaşık 5 saat otelde bekletildim çünkü araç kullanılamayacak hale geldiği için hareket ettirilemiyordu. Otelden ikame araç talebimize de olumsuz cevap verildi. Yaşadığım bu mağduriyet ve otelin yaklaşımı nedeniyle tüm yasal haklarımı kullanacağım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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