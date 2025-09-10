Çetin-Yıldız görüştü: Kılıçdaroğlu görevi istiyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile Meclis’teki makam odasında bir araya geldi.

Çetin, yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından, “Feti bey bir hukukçu. Feti bey bana, ‘kayyım atanması doğru değil’ dedi” açıklamasında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de bir soruya cevap veren Hikmet Çetin, “Kemal Kılıçdaroğlu hiç konuşmuyor. Partinin başına geçmek istiyor. Öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum ama çok kötü olur, sokağa çıkamaz” ifadelerini kullandı.